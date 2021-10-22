В Самаре пресекли подпольное производство контрафактных сигарет

Контрафакт был передан на экспертизу. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Самарские полицейские пресекли производство нелегальной табачной продукции на территории Самары. Как выяснилось, 55-летний житель Куйбышевского района наладил производство контрафактных сигарет, чтобы впоследствии реализовать продукцию в торговых точках города.

Нелегальная табачная продукция производилась и хранилась на складе. Во время осмотра помещения полицейские обнаружили производственную линию, а также изъяли более 10 тысяч поддельных акцизных марок и 260 коробок с контрафактными сигаретами. В настоящее время табачные изделия отправлены на экспертизу.

В отношении самарца, кому принадлежало нелегальное производство, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом.