В Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года ограничат число гостей на свадьбах

В период нерабочих дней приём только по предварительному звонку

В Самарской области введут новые ограничения для тех, кто решит заключить брак с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Свадьбы в ЗАГСах пройдут в соответствии с ранее поданными заявлениями, но число гостей придется сократить. На регистрации смогут присутствовать не более десяти человек, включая невесту и жениха.

- Просим вас отнестись с пониманием к этим ограничениям и максимально сократить количество гостей в этот день. Регистрация рождения детей будут осуществляться по предварительной записи в соответствии с режимом работы органов ЗАГС, - добавила руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

При возникновении неотложной ситуации, ставящей под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия и требующей срочного решения, специалисты предоставят необходимую государственную услугу. Получить необходимые документы можно, но по предварительной записи.

В Самарской области введут новые ограничения для тех, кто решит заключить брак с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Свадьбы в ЗАГСах пройдут в соответствии с ранее поданными заявлениями, но число гостей придется сократить. На регистрации смогут присутствовать не более десяти человек, включая невесту и жениха.

- Просим вас отнестись с пониманием к этим ограничениям и максимально сократить количество гостей в этот день. Регистрация рождения детей будут осуществляться по предварительной записи в соответствии с режимом работы органов ЗАГС, - добавила руководитель Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник.

При возникновении неотложной ситуации, ставящей под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия и требующей срочного решения, специалисты предоставят необходимую государственную услугу. Получить необходимые документы можно, но по предварительной записи.