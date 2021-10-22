Волонтеры "Тольяттикаучука" провели экологическую акцию

Сотрудники предприятия рады помогать экологии Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сотрудники "Тольяттикаучука" продолжают восстанавливать лес. Они провели очередную экологическую акцию и высадили 4,5 тысячи саженцев сосны и березы в лесу за Центральным районом Тольятти.

Подобные мероприятия - часть корпоративной культуры предприятия. Традиционно их проводят осенью и весной. Эковолонтеры "Тольяттикаучука" совместно с лесниками высаживают сеянцы и саженцы различных пород деревьев.

"Тольяттикаучук" восстановлением леса занимается более 10 лет в рамках благотворительной деятельности, через участие во всероссийских акциях "Наш лес", "Сохраним лес", "Сады памяти".

- Мы выделяем средства на приобретение посадочного материала, наши работники вместе с семьями с удовольствием высаживают молодые деревья. Ежегодно это около 10 тысяч саженцев, - говорит генеральный директор предприятия Юрий Морозов.

Также средства направляются на уборку неприжившихся растений, агротехнический уход, мероприятия по лесотехническому уходу, минерализацию почвы и ее подготовку к будущей посадке, охрану и защиту лесов. В пожароопасный период волонтёры "Тольяттикаучука" патрулируют лесные массивы в целях профилактики и оперативного обнаружения возгораний.

В тольяттинском лесничестве благодарны за такую помощь. Это большое дело для экологии. Осенние мероприятия по восстановлению леса проходят за счет реализации предприятием макулатуры на переработку.

- Один килограмм макулатуры - одно новое дерево. "Тольяттикаучук" участвует в большой городской акции, направляя вырученные от собранной макулатуры средства на программу "Наш лес". Предприятие добровольно передает средства на нее с 2011 года, - отмечает координатор программ Благотворительного фонда "Добрый город" Лариса Елфимова.

В общей сложности все тольяттинские предприятия и просто горожане- добровольцы с 2011 года высадили уже 246 гектаров леса, из них более 40 га – сотрудники "Тольяттикаучука".