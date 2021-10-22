Дмитрий Азаров представил Самарскую область на Российско-Австрийском деловом совете

Губернатор рассказал о потенциале региона на пленарном заседании совета в Вене

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил регион на Российско-Австрийском деловом совете. Пленарное заседание состоялось в пятницу, 22 октября, в Вене.

Дмитрий Азаров рассказал участникам встречи о строительстве в Самарской области мостового перехода через Волгу, который войдет в маршрут «Европа – Западный Китай», о технопарке «Жигулевская долина», индустриальном парке «Преображенка», а также ОЭЗ «Тольятти» и «Чапаевск». Кроме того, в губернии создан научно-образовательный центр мирового уровня «Инженерия будущего».

- Мы открыты к сотрудничеству и будем рады установить новые партнерские отношения с австрийскими учебными заведениями и индустриальными партнерами, - отметил губернатор.

По словам Дмитрия Азарова, наиболее перспективные направления сотрудничества с австрийским бизнесом – создание совместных предприятий и инновационных компаний, а также развитие туристических маршрутов и системы гостеприимства. Он предложил провести следующее заседание Российско-Австрийского делового совета в Самарской области, чтобы участники смогли лично познакомиться с потенциалом региона.