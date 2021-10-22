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Происшествия22 октября 2021 16:53

В Самаре националиста наказали за призывы к терроризму в интернете

Молодому человеку придется заплатить крупную сумму денег
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд назначил самарцу штраф в 350 тысяч рублей

Суд назначил самарцу штраф в 350 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный окружной военный суд вынес приговор 27-летнему приверженцу националистической идеологии. Молодого человека признали виновным в публичных призывах к терроризму, сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Силовики выявили незаконную деятельность в марте 2021 года. По данным правоохранителей, самарец размещал материалы с призывами к террористической деятельности в сети. В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ, а потом еще одно – по части 2 статьи 280 УК РФ.

Недавно молодой человек предстал перед судом. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа. Он должен будет заплатить 350 тысяч рублей.