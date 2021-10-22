В Самарской области среди вакцинированных коронавирусом болеют 2,5%

Среди вакцинировавшихся минимальное число заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области коронавирусом болеют 2,5% среди вакцинированных, сообщил во время прямого эфира в соцсетях министр здравоохранения региона Армен Бенян.

В регионе каждый день находят более 900 новых заразившихся коронавирусом за сутки, из-за чего в области ввели новые ограничительные меры.

В регионе активно призывают жителей вакцинироваться, отмечая, что такая мера является наиболее действенной защитой от коронавируса.

- Среди вакцинированных заразившихся 2,5%, то есть, болеют 2 человека из 100 среди вакцинированных, - представил статистику министр.

С начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 121 730 человек, из которых выздоровели 95 005 человек, умерли 4 388 заразившихся.