В Самарской области открыли пункты помощи для вакцинированных пенсионеров

В Самарской области пожилым помогут получить QR-код Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области появились пункты поддержки для вакцинированных пенсионеров, в которых волонтеры помогут им скачать и распечатать QR-код.

Губернатор Самарской области, секретарь самарского реготделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров поручил организовать такие пункты.

Подобные пункты уже появились в Сызранском, Клявлинском, Хворостянском, Большечерниговском, Челно-Вершинском и Борском районе, а также в Советском районе Самары.

В дальнейшем планируется открыть пункты и в других районах. Узнать, где находится ближайший подобный пункт, можно по телефону (846) 264 7762.