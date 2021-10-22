В Самарской области задержали пьяного угонщика без прав

Пьяный молодой человек взял машину друга, пока тот спал. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Клявлинском районе полицейские задержали пьяного угонщика без прав, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В селе Старое Ермаково полицейские остановили ВАЗ-21053, водитель которого был в состоянии алкогольного опьянения. Медосвидетельствование он проходить отказался.

Как выяснили полицейские, водитель не был владельцем машины и даже не имел прав. Автомобиль принадлежал 56-летнему мужчине, сын которого распивал спиртные напитки с другом и уснул. А затем друг взял ключи от машины и отправился кататься.

Теперь ему предстоит ответить по уголовному делу по факту неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Пока же угонщику назначили 10 суток ареста.