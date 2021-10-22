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Общество22 октября 2021 20:45

Общественный транспорт в Самаре будет работать без изменений

В длинные выходные транспортом призывают не пользоваться без необходимости
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Транспорт в длинные выходные продолжит работать в обычном режиме

Транспорт в длинные выходные продолжит работать в обычном режиме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общественный транспорт в Самаре в длинные праздники с 25 октября будет ходить в обычном режиме, сообщили в региональном минтрансе.

Ранее в регионе были объявлены дополнительные выходные с 25 октября из-за тяжелой ситуации с коронавирусом, когда в области ежедневно находят более 900 заразившихся за сутки. До этого пенсионерам старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию, заблокировали транспортные карты.

Как сообщают в региональном минспорте, транспорт продолжит работать без изменений, сокращения выходящего на маршрут подвижного состава не будет.

Вместе с тем, горожан призывают не пользоваться транспортом без острой необходимости в нерабочие дни.

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