Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2021 9:11

Виктор Акопьян - о нерабочих днях в Самаре: школы на каникулах, в детсадах - дежурные группы

Министр образования объяснил, как будут работать образовательные учреждения в дни локдауна
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Школьников уже отправили по домам, а теперь и вовсе распустят на каникулы

Школьников уже отправили по домам, а теперь и вовсе распустят на каникулы

Министр образования и науки в Самарской области Виктор Акопьян рассказал о том, как будут работать учебные заведения и учреждения дошкольного образования в нерабочие дни 25 октября - 7 ноября 2021 года. Он ответил на самые частые вопросы и подробно объяснил, что и как будет происходить.

В детских садах с 25 октября по 3 ноября будут работать дежурные группы. Для того, чтобы привести своего ребенка, не нужно готовить никакие дополнительные документы. Необходимо заранее сказать своему воспитателю о том, что это будет необходимо.

В школах в этот период будут каникулы, по всей Самарской области. А вот учреждения дополнительного образования будут работать дистанционно. Студенты вузов и ссузов будут заниматься дистанционно.