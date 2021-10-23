Виктор Акопьян - о нерабочих днях в Самаре: школы на каникулах, в детсадах - дежурные группы

Школьников уже отправили по домам, а теперь и вовсе распустят на каникулы

Министр образования и науки в Самарской области Виктор Акопьян рассказал о том, как будут работать учебные заведения и учреждения дошкольного образования в нерабочие дни 25 октября - 7 ноября 2021 года. Он ответил на самые частые вопросы и подробно объяснил, что и как будет происходить.

В детских садах с 25 октября по 3 ноября будут работать дежурные группы. Для того, чтобы привести своего ребенка, не нужно готовить никакие дополнительные документы. Необходимо заранее сказать своему воспитателю о том, что это будет необходимо.

В школах в этот период будут каникулы, по всей Самарской области. А вот учреждения дополнительного образования будут работать дистанционно. Студенты вузов и ссузов будут заниматься дистанционно.