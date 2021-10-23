В Самаре спрос на съёмное жилье вырос на 31%

В Самаре отметили рост интереса к аренде жилья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спрос на аренду жилья в Самаре в 3 квартале 2021 года вырос на 31% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказали эксперты Авито Недвижимость.

Наибольшую динамику роста спроса аналитики отметили в Санкт-Петербурге, Тюмени и Волгограде. Снижается спрос на аренду жилья в Красноярске, Ижевске, Уфе и Барнауле. В Самаре показатель спроса на аренду квартир в 3 квартале 2021 года увеличился на 31% в сравнении с прошлым годом.

В целом интерес россиян к долгосрочной аренде жилья увеличился на 16%. Однако и арендные ставки выросли в среднем на 23%. В Самаре средняя арендная ставка не изменилась и составляет около 15000 рублей.