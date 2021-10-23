Жительница Тольятти спасла женщину от мошенников и сохранила ей 2 миллиона рублей

Жительница Тольятти помогла женщине сберечь 2 миллиона рублей. ФОТО: ГУ МВД Самарской области

Жительница Тольятти спасла женщину от мошенников и не дала ей перевести им около 2 миллиона рублей.

В октябре этого года в полицию обратилась Екатерина Юрасова. Она рассказала, как в банк, где она работает, пришла женщина и попросила оказать содействие в переводе более 1,8 миллиона рублей. Обратившейся позвонили мошенники и представились службой безопасности, после чего сообщили, что злоумышленники пытаются оформить онлайн-кредит на её имя. Для предотвращения незаконных действий, мошенники убедили тольяттинку в необходимости самостоятельно оформить кредит и перечислить поступившие деньги на «резервный счёт» для мгновенного погашения кредита.

Сотруднице банка удалось убедить женщину не совершать никаких финансовых операций и сообщить о произошедшем в полицию. Благодаря бдительности Екатерины, попытка мошенничества была пресечена.

Сотрудницу банка пригласили в Управление МВД России по городу Тольятти, где вручили благодарственное письмо за активную гражданскую позицию и грамотные действия, благодаря которым удалось предотвратить хищение крупной денежной суммы.