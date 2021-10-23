Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 октября 2021 11:11

Самарский художник-постановщик стал лауреатом международного кинофестиваля в Чикаго

Сергей Февралев уже давно работает с именитыми режиссёрами и имеет множество наград
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сергей Февралев является обладателем многих кинонаград

Сергей Февралев является обладателем многих кинонаград

В пятницу 22 октября уроженец Самары, художник-постановщик Сергей Февралев стал лауреатом Международного кинофестиваля в Чикаго за фильм «Капитан Волконогов бежал».

Фильм также был удостоен бронзового приза на кинофестивале в Египте и признан лучшим Сетью продвижения азиатского кино Netpac.

Сергей Февралев работал в качестве художника-постановщика во многих фильмах, в том числе «Анна Каренина. История Вронского» Карена Шахназарова, «Эсав» и «Братство» Павла Лунгина. Он является обладателем двух премий «Ника» и лауреатом премии «Золотой орел».