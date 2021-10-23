Самарцам рассказали, какие магазины и для кого будут работать с 25 октября по 7 ноября 2021 года

Жителям Самары объяснили, как и для кого будут работать магазины в нерабочие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области режим нерабочих дней вводится с 25 октября 2021 года, на неделю раньше, чем в целом по России. В постановлении, которое подписал губернатор Дмитрий Азаров, предусмотрен ряд категорий граждан, которые будут трудиться в обычном режиме, и во время локдауна в том числе. Это и работники системообразующих предприятий, и сотрудники организаций непрерывного цикла и многие другие.

Также в департаменте торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли региона рассказали, какие магазины и для кого будут работать в течение нерабочих дней. Руководитель департамента Алексей Софронов заявил, что при посещении торговых центров в Самаре в объявленные нерабочие дни посетителям необходимо иметь с собой два документа.

Для посещения ТЦ необходимо иметь при себе оригинал справки о вакцинации или перенесённом заболевании, либо QR-код. Также обязательным документом является паспорт. Он нужен для того, чтобы охрана могла сопоставить данные, которые содержатся в справке и в паспорте. Также QR-код потребуется, чтобы попасть в гипермаркеты.

Сами торговые центры будут работать в штатном режиме, однако вход в них будет контролировать охрана. Общепит на время нерабочих дней будет работать в режиме доставки и навынос. Вся остальная сфера услуг в нерабочие дни закрыта.