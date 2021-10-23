В Самарской области 23 октября 2021 года коронавирус подтвердился у 997 человек

В Самаре 23 октября зафиксировано почти 1000 случаев заражения коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установлен новый антирекорд по заражению коронавирусом - чуть меньше 1000 человек.

За сутки в регионе выявили 997 случаев заражения. Коронавирус установил в Самарской области новый антирекорд. За сутки в регионе выявили 948 случаев заражения. Общее число достигло 122 727. Такие данные в субботу, 23 октября 2021 года, приводит оперштаб.

Самарская область по-прежнему находится на четвертом месте в стране по суточному приросту больных. Аналогичную позицию она заняла и в списке выздоровевших. Лечение закончили еще 752 человека. За все время – 95 757.

Выросло и число смертей от COVID-19. Скончались 18 пациентов. Общее количество летальных случаев в регионе теперь составляет 4 406.