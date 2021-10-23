Щуку с мерзкими язвами выловили рыбаки около Сызрани

Сызранские рыбаки выловили щуку, больную чумой. ФОТО: Соцсети

Рыбаки под Сызранью выловили щуку, покрытую мерзкими язвами. Фотографию неприятного улова местный житель выложил в социальные сети. По словам рыбаков, от рыбы буквально отваливались кровоточащие куски мяса прямо в лодку.

Коллеги подсказали рыбакам, что такие следы указывают на заражение чумой. Эта болезнь также может поразить плотву, леща, окуня, судака и налима.

- С язвами рыбу необходимо уничтожать, хотя бы выбросить на берег подальше. Это щучья чума. В свое время зараженную рыбу в водоемах Европы вылавливали и закапывали, дабы не заражать другие особи, - рассказал местный рыбак Геннадий.

Напомним, это уже не первый случай заражения щучьей чумой в этом году. В мае у Сызрани рыбаки также выловили поражённую болезнью рыбу. Такой трофей не вызвал у рыбака доверия и он избавился от него.