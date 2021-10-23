Тольяттинцев шокировал огромный непонятный цилиндр

В Тольятти заметили большой непонятный металлический объект. ФОТО: Скриншот

В субботу, 23 октября жители Тольятти выложили в соцсеть видео, на котором запечатлён огромный металлический объект.

Автор видео Ярослав сопроводил запись словами «Вот такой агрегат в 5 утра катается по комсе. Интересно, для чего это?».

В комментариях сразу стали гадать, для чего предназначен этот крупногабаритный объект. Кто-то предположил, что привезли долгожданные антенны для чипированных, другие решили, что это ракетоноситель для следующей съёмочной группы фильма «Вызов-2».

Однако, житель автограда Иван прервал череду догадок и рассказал, что это обычная цистерна, а везут её из Димитровграда – на боку есть соответствующая наклейка.