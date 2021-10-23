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Общество23 октября 2021 16:50

На Самару движется московский ураган

Региональное МЧС объявило желтый уровень опасности из-за ветра
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На Самару надвигается московский ураган

На Самару надвигается московский ураган

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Региональное МЧС по Самарской области объявило желтый уровень опасности. Всему виной сильный ветер и ураган, который недавно обрушился на Москву.

По прогнозам синоптиков, ветер в регионе усилится, но не дойдёт до экстремальных значений. Скорость ветра будет достигать 15-20 м/с. Жителей предупредили о необходимости соблюдать осторожность, и не покидать жильё без надобности.

Ураган, который вчера разрушил часть Кремлёвской стены, до региона в полной силе не доберётся. Но вот холоднее станет однозначно. К понедельнику ожидается температура в пределах +8 градусов, дождливая погода и сильный северо-западный ветер со скоростью до 13 м/с.