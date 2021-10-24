Самую дорогую квартиру в Самаре с бархатными шторами и золотыми люстрами продают за 66 миллионов рублей

Вот так выглядит одна из комнат в квартире

Самую дорогую квартиру в Самаре на вторичном рынке продают за 66 миллионов рублей. В ней семь комнат и находится она на ул. Галактионовская. Квартира трехуровневая, площадью - более 300 тыс кв.м. Этажи соединяют лестницы с резными перилами. Квартира, судя по фото, немного темновата, - на окнах тяжелые бархатные шторы, на потолке - позолоченные люстры.

В квартире зеркальные шкафы, резные зеркала, много столиков и комодов. Везде стоят кожаные диваны с деревянными подлокотниками. В кабинете стоят массивные столы, висят картины. В санузле - большая джакузи, биде. Наверняка, есть и отдельный туалет.

В комнатах есть и камин, и огромный телевизор во всю стену- в рамке, как будто это картина. В столовой стоят стулья, как из фильмов о Средневековье. Вид из окон открывается во двор, площадь кухни - 20 квадратных метров.

Рядом располагается и объявление о продаже 8-комнатной квартиры, но уже за 55 тысяч рублей.