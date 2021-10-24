Злоумышленника быстро задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти задержали дерзкого похитителя женских сумочек. Как оказалось, он уже был ранее судим за кражу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

О преступлении сообщила 65-летняя местная жительница. Она рассказала полиции, что неизвестный молодой человек дерзко похитил у нее сумку прямо около подъезда.

- Я стояла около подъезда, разговаривала по телефону, а сумку поставила на лавочку,- рассказала пострадавшая. - А он подбежал, схватил сумку и убежал в соседние дворы.

Пострадавшая сумела запомнить и описать его приметы, а также указать, куда убежал мужчина это помогло оперативникам в поисках. Правоохранители проверили дворы, изучили записи камер видеонаблюдения и определили круг подозреваемых.

- В предполагаемом грабителе узнали ранее судимого за кражу 26-летнего жителя одного из соседних домов, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области. – На близлежащей территории нашлась выброшенная сумка потерпевшей.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину и рассказал, что нашел в сумочке 1200 рублей, которые потратил на личные нужды.

Сейчас на преступника возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.