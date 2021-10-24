Неопытный водитель сбил 17-летнюю девушку на пешеходном переходе в Самаре

Молодой водитель сбил девушку на переходе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре неопытный водитель сбил на пешеходном переходе 17-летнюю девушку. ДТП произошло поздно вечером в субботу, 23 октября. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как рассказали правоохранители, все случилось в 22.40 в Промышленном районе Самары. 19-летний молодой человек ехал на автомобиле «Lada Priora» по улице Победы со стороны улицы Ново-Вокзальная, в направлении улицы Калинина.

- Его водительский стаж составлял менее двух лет, - пояснили правоохранители.

В районе дома № 99 по улице Победы молодой человек сбил 17-летнюю девушку. Та переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения.

- В результате ДТП девушка-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована,- рассказали в ГУ МВД по Самарской области.