Тольяттинская «Ладья» обыграла нижнекамский «Реактор» в первом матче

В первой игре тольяттинские хоккеисты обыграли соперника из Нижнекамска. Фото: https://hclada.ru/

Тольяттинский хоккейный клуб «Ладья» в одержал убедительную победу над нижнекамским «Реактором» в Париматч чемпионате МХЛ на площадке "Лада-Арена" 23 октября. Волжане победили соперников со счетом 7:4.

Как сообщает пресс-служба тольяттинской команды, счет удалось открыть только во втором периоде. Зато во втором игрокам удалось забросить сразу шесть шайб на две команды. Четыре из них забили тольяттинцы, и лишь две – их соперники.

В начале третьего периода гости сократили разрыв в счете, забросив в ворота волжан еще одну шайбу, но тольяттинцы забили еще трижды. Итоговый счет матча составил 7:4 в пользу «Ладьи».

В этой игре дублями в «Ладье» отметились Игорь Хлопоткин и Дмитрий Беленчук, забросивший свои первые шайбы в сезоне.

- Хорошо, что ребята смогли реализовать свои моменты и победить – молодцы. Но вторую игру подряд пропустили четыре шайбы - это много, - отметил главный тренер «Ладьи» Сергей Бажухин. Второй матч с «Реактором» в чемпионате МХЛ «Ладья» сыграет уже сегодня, 24 октября. Начало игры в 17.00.