В МФЦ можно будет попасть только по предварительной записи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самарской области рассказали про график работы МФЦ с 25 октября до 7 ноября 2021 года. Директор ГКУ Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» Павел Синев дал разъяснения, как именно будут работать отделения МФЦ в регионе.

Как объяснил Павел Синев, несмотря на объявленный локдаун, график работы МФЦ в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года не изменится. Это связано с тем, что уже сейчас МФЦ принимают посетителей только по предварительной записи. В таком же режиме отделения многофункциональных центров будут работать и во время локдауна.

Записаться в МФЦ можно на портале ведомства, через мобильное приложение «МФЦ Самарской области. Также можно просто позвонить в нужное вам отделение МФЦ и записаться непосредственно туда. По «живой очереди» посетителей в МФЦ принимать не будут.