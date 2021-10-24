Игорь Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» проиграли ЦСКА 23 октября

"Крылья Советов" не смогли удержать преимущество в матче с ЦСКА. Фото: ПФК "КС"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему его команда проиграла в матче с ЦСКА. Игра прошла 23 октября в Москве, «Крылья» уступили сопернику со счетом 1:3. На пресс-конференции после матча Игорь Осинькин оценил игру команды и подвел итоги матча.

- Мы хотели атаковать и во втором тайме, но повлияло преимущество соперника, - объяснил он. -ЦСКА стал доминировать, прессинговать, и в какой-то момент мы упустили контроль.

Главный тренер «Крыльев» отметил, что его подопечные были активны всю игру, но активность ЦСКА оказалась выше. Напомним, в первом тайме самарская команда забила гол в ворота армейцев, однако во втором тайме те сравняли счет, а затем забили еще два мяча в ворота самарцев.

- Инициатива ушла от нас во втором тайме, мы уже в какой-то мере отбивались, а не играли, - признал Игорь Осинькин. – Мы были все время под давлением. И, наверное, мы в плане движения и подборов перестали успевать за соперником.

Однако Игорь Осинькин отметил, что в целом «Крылья» играли достойно и поблагодарил команду за игру.