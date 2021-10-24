Женская команда БК «Самара» стала обладателем Кубка России по баскетболу 3х3

Самарская команда стала лучшей на турнире. Фото: правительство Самарской области

Женская команда баскетбольного клуба «Самара» стала обладателем Кубка России по баскетболу 3х3. Турнир проходил в Перми 22-24 октября, за звание лучших боролись 24 женские баскетбольные команды России.

В состав самарской команды вошли Яна Митрофанова, Виктория Трофимова, Кристина Евсейчева и Анастасия Пиженко, тренерами выступили Сергей Чикалкин, Алексей Соколовский, Евгений Тяжев и Александр Ерофеев. Самарские девушки сумели обыграть соперниц из белгородской «БелГУ» (17:8), московские команды «Красная Пахра» (16:3) и МБА (21:16), а также команду «Тигрицы» из Иваново (20:10).

В финале самарские баскетболистки встретились с «ЦОП-Петербург». Игра вышла динамичной и напряженной, однако самарчанкам удалось взять верх над соперницами и выиграть со счетом 15:12.

А Кристина Евсейчева была признана самым ценным игроком турнира.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил команду с победой.

- Наши спортсменки оставили позади сильных и мастеровитых соперниц. Вы наша гордость! – подчеркнул глава региона.