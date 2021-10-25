В Самаре собирают заявки на конкурс "РУПОР63"

Участники первого этапа конкурса

В Самаре проходит второй Всероссийский конкурс молодой режиссуры «Резиденция управления проектами оригинальной режиссуры «РУПОР63». Заявки принимаются до 10 ноября 2021 года. Стать участниками проекта могут студенты старших курсов и выпускники режиссерских факультетов театральных вузов. На условиях конкурсного отбора они получат возможность реализовать свои творческие идеи и реализовать театральный проект.

- Мы хотим, чтобы молодые режиссеры имели возможность проявить себя и реализовать свой первый успешный проект при полной организационной и финансовой поддержке в заявленных условиях. Это может быть театральный проект или спектакль малой формы для молодежной аудитории (16+), - рассказали организаторы конкурса.

Поддерживают конкурс президентский фонд культурных инициатив, министерство культуры региона, СГИК, и самарский фонд развития культуры и креативных индустрий. Призом станут три премии от 150 до 250 тысяч рублей на реализацию проекта в Самаре.

Направления проекта: Драматический спектакль малой формы, кукольный спектакль малой формы, музейно-театральный перформанс, арт-перфоманс, как синтез творческих индустрий? site-specific, аудиоспектакль, аудиопрогулка, спектакль-променад .

10 команд (20 участников) примут участие в очном этапе и создании эскизов.

Финансовые условия: Организатор Конкурса оплачивает проезд и проживание всех участников для создания и показа эскизов в городе Самара в период с 07 по 13 февраля 2022 года. Организатор Конкурса обеспечивает реализацию 3 (трех) проектов победителей на площадках города Самара в рамках заявленных бюджетов.