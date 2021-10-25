Райффайзенбанк: треть россиян снимают деньги с кредитных карт

Наличные нужны главным образом потому, что не везде к оплате принимают карты (60%). Среди иных причин — желание выгадать с покупки, когда при оплате физическими деньгами дают скидку (19%), оплата аренды жилья (15%) и недоверие к цифровым платежам (4%).

17% владельцев кредитных карт нужны наличные, пока их деньги инвестированы. Эта стратегия клиентского поведения более характерна для мужчин, чем для женщин (19% против 16%). Они же больше смотрят и на низкие цены и скидки при оплате наличными (22% против 15%). Однако женщины почти в два раза чаще сталкиваются с невозможностью оплаты картой (62% против 47%).

«Обычно за снятие наличных с кредитных карт банки берут комиссию. Но никогда не знаешь, в какой ситуации могут потребоваться физические деньги. Мы же стремимся быть удобными и полезными нашим клиентам в любой ситуации, — говорит Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Поэтому по карте с длинным грейс-периодом — „110 дней без процентов“ — можно без комиссии снимать или переводить до 50 тыс. руб. ежемесячно».

Подробнее о преимуществах кредитной карты «110 дней без процентов» можно узнать на raif.ru.

В онлайн-опросе приняли участие порядка тысячи владельцев кредитных карт — это мужчины и женщины (47% vs 53%) из пяти городов-миллионников, включая Москву и Санкт-Петербург, большинству из которых 26-35 лет. 44% опрошенных зарабатывает в месяц от 30 до 60 тыс. руб.