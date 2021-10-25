В Самарской области днем 25 октября 2021 года ветер разгонится до 18 м/с

В регионе объявлено штормовое предупреждение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В понедельник, 25 октября 2021 года, в регионе будет ветрено и дождливо. Возможно, пойдет мокрый снег.

- Днем 25 октября местами ожидается усиление северо-западного ветра, порывы 15-18 м/с. Такая погода сохранится и вечером, - сообщили в Приволжском УГМС.

По прогнозам синоптиков, сегодня осадки будут небольшие, но кое-где - умеренные Температура воздуха составит 2...7 градусов.

Сотрудники МЧС призывают жителей Самарской области быть осторожнее на улице. Спасатели рекомендуют не ходить рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и недостроям. Автомобилистам советуют поставить машины в гараж. Если его нет, то припарковаться вдали от непрочных конструкций.