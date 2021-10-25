В Самаре мошенники оформили кредит на заводчанина и “увели” 2,2 млн рублей

Самарец поверил "сотрудникам банка" и стал жертвой обмана Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре телефонные мошенники обманули 35-летнего электроэрозиониста одного из заводов. Они обманом оформили на его имя кредит и похитили около 2,245 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации полицейских, неизвестные звонили мужчине несколько раз. Они представлялись то сотрудниками банка, то правоохранителями. Звонившие рассказали, что на заводчанина через личный кабинет пытаются оформить кредит. Чтобы преступники не “увели” деньги, нужно сообщить звонившим данные, указанные в смс-сообщениях.

Самарец выполнил все, о чем его просили. В итоге аферисты оформили на него кредит и перевели все заемные средства на другой счет.

Мужчина обратился в полицию. Там возбудили уголовное дело. Правоохранители сейчас выясняют, кто стоит за преступной схемой.

В облглавке призывают жителей Самарской области быть бдительнее. Не стоит доверять незнакомцам, которые предлагают по телефону «защитить» сбережения или оформить кредит. Также не стоит сообщать им свои персональные данные.