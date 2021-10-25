Как будет работать почта в Самаре с 25 октября по 7 ноября 2021 года

Самарцев просят по возможности отказаться от похода на почту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, как будет работать Почта России в Самарской области с 25 октября по 7 ноября 2021 года. Отделения продолжат работать по обычному графику. Исключение составят праздничные дни - 3, 4 и 5 ноября.

Так, 3 ноября почтовые отделения закроются на час раньше, 4-го - офисы работать не будут, а 5-го - откроются, но по графику субботы.

Между тем жителей Самарской области призывают воздержаться от похода на почту. Лучше воспользоваться онлайн-сервисами. К примеру, на сайте и в мобильном приложении Почты России можно заказать доставку посылок и мелких пакетов, оформить подписку, оплатить коммунальные услуги. Тем, кто все-таки намерен посетить отделение, советуют соблюдать дистанцию в 1,5 метра, а также не забывать про маски и перчатки.