Энергетики повысили надежность освещения в Автозаводском районе Тольятти

Магистральное освещение на Ботанической в Тольятти.

В Автозаводском районе Тольятти завершилась реконструкция распределительных сетей. Работы по модернизации проводили сотрудники АО «ССК».

Энергетики проложили более 6 км кабельных линий напряжением 10 и 0,4 кВ, а также установили три новые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. После этого благоустройство площадки было восстановлено.

- Целью реконструкции было увеличение качества и надежности электроснабжения, а также магистрального освещения на улицах Ботанической, Коммунальной, в Аптечном и Слесарном проездах, - рассказали в Самарской сетевой компании.

Отметим, что ранее электроснабжение поступало в жилые дома и организации от трансформаторных подстанций, собственниками которых были небольшие компании: в случае аварии они не могли оперативно провести ремонт. Теперь питание переведено на новые подстанции. Их обслуживанием займется АО «ССК». При технологических нарушениях на этих линиях будут выезжать бригады Ставропольских электросетей. Они дежурят круглосуточно, поэтому смогут быстро устранить любое технологическое нарушение.