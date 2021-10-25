В СБП без комиссий: объем компенсаций малому бизнесу вырос на 63%

В сентябре объем выплат, которые получили клиенты банка, вырос на 63% по отношению к первому месяцу программы.

Платежи по QR-кодам при подключении к Системе Быстрых Платежей позволяют бизнесу значительно экономить на комиссиях. Они в 5 раз ниже комиссий классического эквайринга и составляют от 0,4%. При этом все затраты на комиссии, уплаченные с июля по декабрь 2021 года, будут компенсированы государством.

Компенсацию затрат на комиссии ежемесячно получают все компании, состоящие в едином реестре МСП. Проверить, состоит ли компания в реестре, можно на сайте ФНС. Список обновляется каждое 10-е число месяца.

«Мы видим значительный интерес к сервису приема платежей через СБП. Начиная с мая, ежемесячное количество подключений растет на 25%. Теперь условия использования платежных решений СБП стали еще выгоднее, позволяя предпринимателям высвободить дополнительный ресурс. Подключение не требует никаких вложений — для того, чтобы начать принимать мгновенные платежи по QR-коду, достаточно смартфона или планшета с приложением Райффайзен Бизнес Онлайн», — отметила Надежда Шестакова, руководитель направления эквайринга Райффайзенбанка для малого и микро бизнеса.

Оставить заявку на подключение можно на сайте банка.