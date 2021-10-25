Школьница из Самары борется за титул самой красивой девочки России

Маленькая красавица увлекается танцами и рисованием / Фото: Инга Пеннер

Юная жительница Самары претендует на титул «Самая красивая девочка России». Милане Мирной 9 лет, она учится в третьем классе. При этом уже играет в драматическом театре, снимается в социальной рекламе, фильмах и роликах.

- Милана играет в спектакле «Алые паруса» маленькую Ассоль. Она была склонна к актерству с самого раннего детства. Сразу работала на площадке как взрослая. Конечно, для каждой мамы свой ребенок самый красивый. Я не исключение. Поэтому решила подать заявку. Какой бы ни был результат, для нашей семьи все равно Милана лучше всех, - рассказала мама девочки Марианна.

У Миланы есть и другие интересы. Она любит танцевать и рисовать, увлекается визажем и косметологией.

Отметим, что в конкурсе могут участвовать девочки в возрасте от 0 до 17 лет со всей страны - от Камчатки до Калининграда. Заявки подали уже более 10 тысяч юных красавиц. Поддержать Милану и проголосовать за нее можно по ссылке. Итоги конкурса подведут 31 декабря 2021 года.