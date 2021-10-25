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Общество25 октября 2021 10:57

В самарской школе тестируют систему по выявлению людей с оружием

Технология способна распознать человека с винтовкой или дробовиком
Анастасия ФИЛАТОВА
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Разработка призвана выявлять потенциального преступника на подходе к школе

Разработка призвана выявлять потенциального преступника на подходе к школе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России начали тестировать систему, которая способна распознавать людей с оружием. Пилотный проект запустили в Самаре. Автор разработки - компания NtechLab, пишет «Коммерсант».

Работать система будет следующим образом: на подходах к школе установят специальные видеокамеры. Они будут фиксировать потенциального преступника и подавать сигнал охраннику. Если он не отреагирует, то система просто заблокирует все входы в учебное заведение и направит данные в полицию.

По словам разработчиков, технология способна при свете дня выявить человека с винтовкой или дробовиком. Однако в темноте или с другим оружием может не сработать. Если человек спрячет во внутреннем кармане небольшой пистолет, система этого не увидит.

Напомним, сейчас в Самаре тестируют и другую технологию - систему распознавания лиц. Ее установили в инновационной школе № 41 «Гармония». Она интегрирована с системой «Безопасный город».