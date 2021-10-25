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Общество25 октября 2021 13:45

Центры «Мой бизнес» в Самарской области продолжат работать с 25 октября по 7 ноября 2021 года

График работы институтов поддержки предпринимательства остался прежним
Илона МАЙСКАЯ
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Предпринимателям и самозанятым продолжат оказывать все необходимые меры поддержки

Предпринимателям и самозанятым продолжат оказывать все необходимые меры поддержки

Стало известно, как в Самарской области будут работать центры «Мой бизнес» и другие институты поддержки предпринимательства с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В период объявленных нерабочими дней они продолжат функционировать в обычном режиме.

- Свою работу продолжат центры «Мой бизнес», которые расположены в Тольятти, Отрадном, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске и в Самаре, а также Гарантийный фонд Самарской области, Центр поддержки экспорта, Информационно-консалтинговое агентство, - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Всю информацию, связанную с деятельностью малого и среднего бизнеса, можно узнать на сайте mybiz63.ru, по телефону горячей линии 8-800-300-63-63 или с помощью телеграм-чата «МойБизнес_63 чат».