Центры «Мой бизнес» в Самарской области продолжат работать с 25 октября по 7 ноября 2021 года

Предпринимателям и самозанятым продолжат оказывать все необходимые меры поддержки

Стало известно, как в Самарской области будут работать центры «Мой бизнес» и другие институты поддержки предпринимательства с 25 октября по 7 ноября 2021 года. В период объявленных нерабочими дней они продолжат функционировать в обычном режиме.

- Свою работу продолжат центры «Мой бизнес», которые расположены в Тольятти, Отрадном, Сызрани, Новокуйбышевске, Чапаевске и в Самаре, а также Гарантийный фонд Самарской области, Центр поддержки экспорта, Информационно-консалтинговое агентство, - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

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