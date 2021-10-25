В Тольятти грабитель стащил с витрины магазина золотой браслет через щель в стекле

Ранее судимы тольяттинец может получить еще один срок за кражу браслета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В августе 2021 года в полицию обратились сотрудники ювелирного магазина в Тольятти, которые заявили о краже золотого украшения стоимостью 15 тысяч рублей. Как сообщил заявитель, неизвестный просунул руку в щель между стеклами витрины и незаметно украл золотой браслет.

- Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили, что к преступлению может быть причастен ранее неоднократно судимый местных житель, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Подозреваемого задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса 40-летний тольяттинец признался в совершении кражи браслета и рассказал, что похищенное украшение он сбыл, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь трюкачу может грозить до двух лет лишения свободы.