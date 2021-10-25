СК возбудил уголовное дело из-за удара током 45-летнего жителя Тольятти

ЧП могло произойти из-за нарушения требований охраны труда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти возбудили уголовное дело из-за ЧП на трансформаторной подстанции. Там мужчина получил серьезные ожоги. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Все случилось 9 сентября 2021 года на территории одного из АО. 45-летний мужчина получил удар электрическим током при осмотре трансформаторной подстанции. Его госпитализировали в больницу с термическими и химическими ожогами тела.

- По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение требований охраны труда. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 143 УК РФ, - рассказали в ведомстве.

Сейчас правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства произошедшего.