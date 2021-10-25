Самарцы могут отправить землячку на детское Евровидение - 2021

Юная певица из Самарской области Юлия Гаврилова претендует на право представлять Россию на Евровидении. ФОТО: Скриншот

Сегодня, 25 октября, заканчивается зрительское голосование в национальном отборе на Детском Евровидении. Всего в финал вышли 12 ребят, среди которых и уроженка Самарской области Юлия Гаврилова.

Юная звёздочка в этом году уже успела стать финалисткой шоу "Синяя Птица" и "Голос.Дети". Прежде она дважды добиралась до полуфинала национального отбора, а сейчас является одной из фавориток на победу и возможность представлять Россию на Детском Евровидении, которое пройдёт в Париже.

Сейчас Юля занимает третье место в общем зачёте - её обходят Таня Меженцева из Москвы и группа "Очечи" из Казани. В этом году представительница Самарской области вышла на отбор с песней "Мое имя Любовь" и уже снискала народную славу.

В большом интервью "КП-Самара" мама Юли Наталья рассказала, как девочка пробирается сквозь терни и трудности на пути к славе и как Светлана Лобода, бывшая наставником девочки в "Голос.Дети" подарила ей костюм для выступления в финале шоу.

Проголосовать за Юлию Гаврилову можно на официальном сайте национального отбора.