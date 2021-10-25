Самарская область перейдет на режим QR-кодов после 7 ноября 2021 года

На период нерабочих дней QR-коды ввели в торговых центрах региона Фото: Иван Макеев

Жителям Самарской области стоит готовиться к новым антиковидным мерам. После 7 ноября 2021 года все предприятия региона планируется перевести на работу по QR-кодам. Об этом в понедельник, 25 октября, в эфире телеканала «Россия 24» заявил губернатор Дмитрий Азаров.

- По этим правилам у нас уже живут учреждения культуры. В период нерабочих дней вход по QR-кодам сделали и в ТЦ. В маленьких магазинах оставили пока вход без них. Всем отраслям надо готовиться к тому, что это обычный, нормальный режим работы: общепиту, фитнес-центрам, сфере услуг, - отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, после 7 ноября в те или иные заведения смогут попасть не все. Пускать будут почти только тех, кто сделал прививку. В связи с этим губернатор призвал с пользой провести эти две недели, которые в регионе объявлены нерабочими, меньше контактировать с людьми и все-таки пройти вакцинацию.