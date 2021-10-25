В Самаре в микрорайоне Волгарь заканчивают строительство нового торгового центра

Строители возвели стены и крышу Фото: принтскрин видео.

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство нового торгового центра. Совсем скоро рядом с микрорайоном Волгарь появится огромный торговый центр «Алабинский», который расположен на берегу реки Самары. Видеоблогер Евгений Щекин показал, на каком этапе сейчас проходит возведение объекта.

На видео, снятом с воздуха, видно, что торговый центр уже почти готов – возведены стены и крыша. Стоит отметить, что по плану объект должен быть введен в эксплуатацию через год.

Напомним, торговый центр «Алабинский» в Волгаре начали строить год назад. Жители Куйбышевского района обрадовались новости о строительстве нового торгового центра, ведь для местных жителей было довольно проблематично добираться до ТЦ, которые находятся в центре города из-за пробок.