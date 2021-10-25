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Общество25 октября 2021 14:38

В Самаре в микрорайоне Волгарь заканчивают строительство нового торгового центра

Самарский видеоблогер показал, как выглядит новый ТЦ
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Строители возвели стены и крышу

Строители возвели стены и крышу

Фото: принтскрин видео.

В Куйбышевском районе Самары продолжается строительство нового торгового центра. Совсем скоро рядом с микрорайоном Волгарь появится огромный торговый центр «Алабинский», который расположен на берегу реки Самары. Видеоблогер Евгений Щекин показал, на каком этапе сейчас проходит возведение объекта.

На видео, снятом с воздуха, видно, что торговый центр уже почти готов – возведены стены и крыша. Стоит отметить, что по плану объект должен быть введен в эксплуатацию через год.

Напомним, торговый центр «Алабинский» в Волгаре начали строить год назад. Жители Куйбышевского района обрадовались новости о строительстве нового торгового центра, ведь для местных жителей было довольно проблематично добираться до ТЦ, которые находятся в центре города из-за пробок.

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В Самаре строят огромный торгово-развлекательный комплекс на берегу реки
В Самаре строят огромный торгово-развлекательный комплекс на берегу реки
Автор видео - Евгений Щекин