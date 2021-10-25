В бюджете-2022 Самарской области увеличили обеспечение социальных программ

Главный финансовый документ региона получился социально направленным / Фото: samgd.ru

В Самарской области на минувшей неделе обсудили проект бюджета на 2022-2024 годы. Главный финансовый документ получился социально направленным.

- Мы не секвестировали ни одну программу. Более того, у нас все социальные программы и обязательства увеличены. При этом мы не влезли в долги, - отметил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы, первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Виктор Кузнецов.

Отметим, что при формировании бюджета были учтены предложения, которые вошли в народную программу «Единой России». Подобные инициативы включили и в проект главного финансового документа России. Бюджет 2022 года будет профицитным. Его доходы превысят 25 трлн рублей. Финансирование получат все социальные обязательства государства.