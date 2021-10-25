В селе Самарской области нашли труп исколотого ножом 64-летнего мужчины

Убийца пытался скрыть следы преступления / Фото: СУ СК по Самарской области

В Похвистневском районе произошло убийство. В селе Малый Толкай зарезали 64-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Тело мужчины было найдено 14 октября 2021 года в одном из жилых домов. Эксперты обнаружили в области его груди и спины множество колото-резаных ран.

Вскоре правоохранители нашли предполагаемого преступника. Им оказался 36-летний мужчина, который был неоднократно судим. Он полностью признал свою вину и рассказал, что в момент убийства был пьян. Также следователи выяснили, что злоумышленник пытался скрыть следы преступления. Он поджег изоленту, которой была обмотана рукоятка ножа.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Суд уже избрал ему меру пресечения. В течение двух месяцев подозреваемый будет находиться под стражей. Отметим, что жителю Похвистнева грозит от 6 до 15 лет колонии.