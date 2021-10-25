В центре Самары узаконили застройку 20 земельных участков

Власти утвердили документацию по планировке территории в Самарском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В центре Самары узаконили 20 земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома. Речь идет о территории в границах улиц Куйбышева, Комсомольской, Фрунзе и Крупской в Самарском районе. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии города.

Власти утвердили документацию по планировке территории и установили для каждого из земельных участков вид разрешенного использования. Для 17 площадок это малоэтажная жилая застройка, для одной - среднеэтажная, для двух - многоэтажная. Их площадь варьируется от 242 кв. м до 3 923 кв. м.

Отметим, что в документе указаны еще три земельных участка общей площадью 190 кв. м. Их отдали под предоставление коммунальных услуг.