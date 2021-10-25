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Общество25 октября 2021 16:41

В Самаре сняли с высоты строительство новой набережной и эллингов

Работы идут на спуске улицы Лейтенанта Шмидта
Анастасия ФИЛАТОВА
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Работы на берегу Волги в Самаре идут ударными темпами

Работы на берегу Волги в Самаре идут ударными темпами

Фото: Скриншот с видео

Самарский видеоблогер Сергей Бобин снял с воздуха стройку на спуске улицы Лейтенанта Шмидта. Напомним, там возводят новую набережную и эллинги для яхт и катеров.

Судя по видео, строители сейчас бетонируют основания под объекты для хранения маломерных судов. У одной постройки уже есть стены и крыша, у другой - только перегородки. Работы на участке около 12 тыс. кв. м выполняет ООО «Стройпроектсервис».

По проекту на этой площадке появятся не только эллинги, но еще паркинг и набережная. Прогулочную зону сделают на крышах построек. Она будет доступна для всех горожан. Также застройщик проведет берегоукрепление. Все работы планируется завершить к лету 2022 года.

Смотреть видеосюжет
Строительство "набережной" на ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре октябрь 2021 года
Строительство "набережной" на ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре октябрь 2021 года
Видео: Сергей Бобин