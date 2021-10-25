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Общество25 октября 2021 16:46

В Самаре в октябре 2021 года «Трансгруз» начал строить высотку на пересечении Карла Маркса и Митирева

«Трансгруз» построит 28-этажный жилой дом на 240 квартир
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Строители начали рыть котлован под фундамент

Строители начали рыть котлован под фундамент

Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер показал, что происходит на месте строительства многоэтажного дома на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Георгия Митирева. На кадрах видно, что подрядчик приступил к подготовке котлована для будущей 28-этажки.

Специализированный застройщик «Великран-Инвест», который входит в состав «Трансгруза», планирует возвести на участке высотный дом на 240 квартир. В доме будет 144 однокомнатных квартир, 47 двухкомнатных, 47 трехкомнатных и две четырехкомнатные квартиры площадью 147 квадратных метров. Кроме того, объект подразумевает наличие 240 парковочных мест, детскую и спортивную площадку.

Напомним, «Трансгруз» получил разрешение на строительство в конце сентября этого года. Предполагаемый срок сдачи объекта – третий квартал 2024 года.

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