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Спорт25 октября 2021 17:49

Иван Сергеев и Роман Ежов из «Крыльев Советов» попали в расширенный список сборной России

Футболисты впервые получили приглашение в национальную сборную
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Игроки самарской команды впервые получили приглашение в сборную. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Игроки самарской команды впервые получили приглашение в сборную. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарские футболисты Иван Сергеев и Роман Ежов попали в расширенный список сборной России. Игроки «Крыльев Советов» впервые получили приглашение в национальную команду.

Всего в расширенный список сборной вошел 41 футболист. Сборная России в ноябре будет участвовать в квалификации ЧП-2022.

Первая игра сборной России состоится 11 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге. Российские футболисты встретятся с игроками сборной Кипра. 14 ноября состоятся игра против команды Хорватии.