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Общество25 октября 2021 19:07

Самарских школьников попросили не выходить из дома на время осенних каникул

Дети должны сократить общение со сверстниками, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Для безопасности школьникам посоветовали не выходить из дома на каникулах

Для безопасности школьникам посоветовали не выходить из дома на каникулах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 25 октября 2021 года, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в регионе объявлен локдаун, поэтому самарцам еще раз напомнили о необходимости соблюдения введенных ограничений.

Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова обратилась к родителям школьников, которые ушли на осенние каникулы. Она призвала следить за тем, чтобы дети реже находились вне дома и сократили круг общения со сверстниками в период разгара пандемии.

Напомним, администрация Самары создала в социальных сетях городской проект «Самарское детство», где две недели для школьников будут проводиться онлайн мастер-классы.