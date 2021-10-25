Самарских школьников попросили не выходить из дома на время осенних каникул

Для безопасности школьникам посоветовали не выходить из дома на каникулах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 25 октября 2021 года, в Самаре состоялось заседание оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня в регионе объявлен локдаун, поэтому самарцам еще раз напомнили о необходимости соблюдения введенных ограничений.

Глава регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова обратилась к родителям школьников, которые ушли на осенние каникулы. Она призвала следить за тем, чтобы дети реже находились вне дома и сократили круг общения со сверстниками в период разгара пандемии.

Напомним, администрация Самары создала в социальных сетях городской проект «Самарское детство», где две недели для школьников будут проводиться онлайн мастер-классы.