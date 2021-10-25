Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье25 октября 2021 19:39

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области в первый день локдауна

С 25 октября 2021 года в Самарской области ввели локдаун
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Самарцев призвали соблюдать все меры предосторожности во время разгара пандемии

Самарцев призвали соблюдать все меры предосторожности во время разгара пандемии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в первый день введенного локдауна. Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Самарской области начал действовать особый режим нерабочих дней. Глава региона призвал жителей соблюдать все ограничения, чтобы снизить риски заболеваемости и распространения коронавируса.

- Прошу оставаться по возможности дома - в режиме самоизоляции. Эта мера обязательна для старшего поколения 65+. Время потратьте на вакцинацию, защитите свое здоровье и здоровье окружающих. Давайте вместе остановим распространение инфекции, - сказал Дмитрий Азаров своем обращении.

Напомним, в Самарской области с 25 октября по 7 ноября введен локдаун. Так, школьники ушли на осенние каникулы, дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп. На территории региона продолжают работать только жизнеобеспечивающие учреждения, органы власти, социальные службы, общественный транспорт, МФЦ – по записи, точки общепита - на доставку или навынос. Продолжают работать также продуктовые магазины и торговые точки с товарами первой необходимости, аптеки. Вход в крупные торговые центры только по QR–кодам.