Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской области в первый день локдауна

Самарцев призвали соблюдать все меры предосторожности во время разгара пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям региона в первый день введенного локдауна. Напомним, с 25 октября по 7 ноября в Самарской области начал действовать особый режим нерабочих дней. Глава региона призвал жителей соблюдать все ограничения, чтобы снизить риски заболеваемости и распространения коронавируса.

- Прошу оставаться по возможности дома - в режиме самоизоляции. Эта мера обязательна для старшего поколения 65+. Время потратьте на вакцинацию, защитите свое здоровье и здоровье окружающих. Давайте вместе остановим распространение инфекции, - сказал Дмитрий Азаров своем обращении.

Напомним, в Самарской области с 25 октября по 7 ноября введен локдаун. Так, школьники ушли на осенние каникулы, дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп. На территории региона продолжают работать только жизнеобеспечивающие учреждения, органы власти, социальные службы, общественный транспорт, МФЦ – по записи, точки общепита - на доставку или навынос. Продолжают работать также продуктовые магазины и торговые точки с товарами первой необходимости, аптеки. Вход в крупные торговые центры только по QR–кодам.