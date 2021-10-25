В Самаре вечером 25 октября 2021 года в районе Крымской площади образовалась огромная пробка

Очевидцы поделились фотографиями с места событий в социальных сетях. Фото: Настя Луспекаева

Вечером в понедельник, 25 октября самарцы встали в огромную пробку в районе Крымской площади в Самаре. Фотографии затора появились в социальных сетях.

- Движение было перекрыто сотрудниками ГИБДД на 20 минут. За это время собралось приличное количество автомобилей, - пишут очевидцы.

Сотрудники полиции на вопрос горожан, по какому поводу движение было закрыто, дали оперативный ответ.

- С 19:20 до 19:43 в районе дома №21 по улице Урицкого было перекрыто движение в связи с проведением следственного эксперимента в рамках расследования уголовного дела о наезде на пешехода, который произошел 17 декабря 2020 года, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После завершения оперативных мероприятий, движение на Урицкого было восстановлено. В настоящее время пробки на данном участке уже нет.