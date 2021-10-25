Магазины Самарской области должны продавать не менее 30% товаров первой необходимости, чтобы работать в локдаун

Контроль за соблюдением введенных ограничений будет усилен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 25 октября 2021 года в Самарской области введен локдаун. В связи с этим, предприятия, не входящие в список системообразующих для нашего региона, закрылись на две недели до 7 ноября 2021 года. Предприниматели идут на хитрости, чтобы обойти ограничения и продолжать работать.

- Чтобы обойти режим ограничений, ввели в ассортимент санитайзеры и маски, и таким образом продолжают работать, подвергая опасности покупателей и работников. Контроль и здесь будет усилен, - сообщили в правительстве Самарской области.

Власти региона приняли решение, что продолжать работу смогут только те торговые точки, которые имеют в своем ассортименте не менее 30% товаров первой необходимости. В ближайшее время эта норма будет установлена для всех магазинов.

Напомним, в период локдауна в Самарской области закрылись предприятия общественного питания и сферы развлечений и услуг. Так, не работают парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры, развлекательные комплексы, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, рестораны. Из общепита продолжат работу только заводские столовые, кроме того, рестораны и кафе смогут работать на доставку. Если будет обнаружено нарушение введенных ограничений, то заведение будет оштрафовано.